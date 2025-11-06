Desaparece bombero en la búsqueda de una menor arrastrada por la creciente de un río en Cundinamarca

Las autoridades del departamento de Cundinamarca continúan con la búsqueda de la menor de edad Shairin Tovar Quintero, quien fue arrastrada por la creciente del río Blanco en el municipio de Gutiérrez el pasado fin de semana.

Sin embargo, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que en la mañana de este jueves, 6 de noviembre, “en el marco de las labores de búsqueda, un bombero del municipio de El Colegio, perteneciente al grupo de rescate acuático, identificado como Carlos Andrés Rozó, fue reportado como desaparecido tras realizar una inmersión en el sector Puente Río Chiquito, vereda Cerinza, municipio de Gutiérrez”.

En la zona se encuentra instalado el Puesto de Mando Unificado, liderado por el alcalde municipal, con el apoyo del comandante del incidente, liderado por el Cuerpo de Bomberos de Ubaque, quienes articulan las acciones de los grupos operativos que adelantan el proceso de búsqueda y rescate sobre el río Blanco, tanto del voluntario como de la menor de edad.

Foto: Suministrada.

