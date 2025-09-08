Cundinamarca, en alerta por crecientes súbitas, deslizamientos e incendios

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó por medio de su cuenta de X (antes Twitter) que, debido a las fuertes lluvias, varias zonas y municipios del departamento han sufrido afectaciones.

Según el mandatario departamental, en el municipio de Medina, el puente vehicular denominado El Cable que cruza sobre el río Negro, “se vio fuertemente afectado en el acceso de su estribo izquierdo por una socavación generada por la creciente súbita del río”.

De acuerdo con la información proporcionada por el mandatario, “esto afecta directamente la comunicación entre veredas”.

Además, en Guayabetal hay riesgo en el puente Los Canes por una creciente en el río Blanco y afectación de la banca vial adyacente. Así mismo, hay problemas en los municipios de Quetame y Gachalá.

“Estamos en alerta naranja en la cuenca del río Humea y sus afluentes, especialmente el río San Juanito. También, en alerta naranja por incendio en los municipios de Nilo y Ricaurte, y en alerta roja por deslizamiento Fómeque y Gutiérrez”, dijo el gobernador.

Mientras se superan las emergencias, las autoridades monitorean las zonas junto con los comités municipales de gestión del riesgo, en articulación con la Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo Departamental y con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, de la mano de los alcaldes del departamento.

