Magistrado Héctor Carvajal sí conceptuó a favor de la reforma pensional como asesor de Colpensiones

En la amplia documentación entregada por Colpensiones sobre los contratos suscritos por el magistrado Héctor Carvajal como asesor de la entidad ante el incidente de recusación que analiza la Corte Constitucional en contra del magistrado, se evidenció que Carvajal sí ayudó a estructurar la defensa de la reforma pensional ante la Corte Constitucional, que hoy integra.

En el concepto que le fue solicitado por Colpensiones y el Ministerio de Trabajo, conforme los lineamientos que se le expusieron, el hoy magistrado defendió el 13 de septiembre de 2024 la constitucionalidad de la reforma pensional al proyectar la contestación a la misma, asegurando que no hubo vicios de trámite ni de publicidad en el trámite de esta.

En el documento que hoy reposa en el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez -ponente de la recusación-, Carvajal proyectó como respuesta que la senadora Paloma Valencia quería inducir a “error” al despacho, asegurando que el debate legislativo no significa un “exhaustivo y extenso” análisis de cada una de las proposiciones, y la oposición, en criterio de Carvajal, tuvo la posibilidad de presentar sus proposiciones.

“Los miembros de la oposición presentaron tres proposiciones para que la votación del articulado se hiciera de forma nominal e individual artículo por artículo. En el transcurso de la plenaria se evidenció un extenso debate donde los representantes expresaron su apoyo o rechazo y del cual finalizó con la aprobación del texto”, se lee en la proyección de la respuesta.

En el documento que Carvajal remitió el pasado 13 de septiembre de 2025 de acuerdo con las pruebas recibidas por la Corte, allí señaló que no se podía ser tan “formalista” como planteaba Paloma Valencia y que estaba incurriendo en una interpretación “caprichosa” que no tiene “vocación” de prosperidad debido a que “como lo ha mencionado la Corte Constitucional el requisito de deliberación no está fundamentado en la calidad, la intensidad, la profundidad y la suficiencia de la deliberación en el seno de las Comisiones y las Plenarias”.

Además, como asesor, en otra de las demandas que afronta la reforma pensional el magistrado Héctor Carvajal también defendió la constitucionalidad de la reforma pensional frente a otro de los argumentos expuestos: que se debía tramitar como ley estatutaria y no ley ordinaria.

En el documento que Carvajal remitió a Colpensiones aseguró que el procedimiento en el congreso fue respetuoso de la ley.

