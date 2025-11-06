Murió una mujer rusa tras ataque de dron ucraniano en la región fronteriza de Bélgorod

Una mujer rusa murió hoy tras el ataque de un dron ucraniano contra una casa en la región fronteriza de Bélgorod, según informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

“El Ejército de Ucrania lanzó un nuevo ataque deliberado contra la población civil. En Jútor Mijáilovka del distrito de Valúisk un dron impactó contra una vivienda. A consecuencia de la detonación una mujer murió en el lugar de los hechos”, escribió en su canal de Telegram.

Gladkov expresó sus sinceras condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

Las autoridades locales informan a diario de ataques enemigos con víctimas, muchas veces mortales, y daños a la infraestructura de la región.

En julio pasado, Gladkov informó en la televisión pública rusa de que desde el comienzo de la guerra en esta región, que comparte 350 kilómetros de frontera con Ucrania, habían muerto cerca de 340 civiles, incluyendo a 23 menores de edad, y casi 2.200 habían resultado heridos tras ataques ucranianos.

