Internacional

Murió una mujer rusa tras ataque de dron ucraniano en la región fronteriza de Bélgorod

Bélgorod, en la frontera con Ucrania, es una de las regiones rusas más afectadas por la guerra desde su inicio en febrero de 2022.

Dron kamikaze. Foto: Francisco Richart Barbeira/NurPhoto via Getty Images

Dron kamikaze. Foto: Francisco Richart Barbeira/NurPhoto via Getty Images / NurPhoto

Una mujer rusa murió hoy tras el ataque de un dron ucraniano contra una casa en la región fronteriza de Bélgorod, según informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

El Ejército de Ucrania lanzó un nuevo ataque deliberado contra la población civil. En Jútor Mijáilovka del distrito de Valúisk un dron impactó contra una vivienda. A consecuencia de la detonación una mujer murió en el lugar de los hechos”, escribió en su canal de Telegram.

Gladkov expresó sus sinceras condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

Las autoridades locales informan a diario de ataques enemigos con víctimas, muchas veces mortales, y daños a la infraestructura de la región.

En julio pasado, Gladkov informó en la televisión pública rusa de que desde el comienzo de la guerra en esta región, que comparte 350 kilómetros de frontera con Ucrania, habían muerto cerca de 340 civiles, incluyendo a 23 menores de edad, y casi 2.200 habían resultado heridos tras ataques ucranianos.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad