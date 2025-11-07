Consejo de Estado exhorta a MinDefensa para que demande a jefes del M-19 por muerte de magistrado

Se cumplen 40 años de la toma del Palacio de Justicia: fotos más emblemáticas de la tragedia.

El Consejo de Estado, en una decisión histórica, exhortó al Ministerio de Defensa para que adelante una demanda de repetición contra el M-19 o sus mandos, con el fin de que también reparen a los familiares del exmagistrado de la Corte Suprema Jorge Alberto Echeverry.

Lo anterior, tras la muerte del exmagistrado en medio del Holocausto del Palacio de Justicia, derivado de la toma del M-19 a la sede del poder judicial en 1985.

En su fallo, el Consejo de Estado condenó a la Nación por ese crimen y planteó la acción de repetición para que los mandos de la extinta guerrilla del M-19 tengan también que responder por el asesinato del exmagistrado.

“El alto Tribunal exhortó al Ministerio de Defensa a repetir en contra del M-19 como organización o colectivo, los autores por responsabilidad de mando y/o los directos perpetradores en la proporción causal en que contribuyeron a producir el daño, en tanto el movimiento subversivo con el ataque a la sede judicial contribuyó causalmente en la muerte del magistrado auxiliar”, se lee.

Asimismo, los magistrados del Consejo de Estado señalaron que la toma del Palacio por parte del M-19 no puede ser interpretada como una “hazaña” ni un “acto de rebeldía”, al contrario de un acto terrorista.

“Esta constituyó tal vez la afrenta más grave al Estado de derecho desde la fundación de la República, la amenaza más decidida contra la institucionalidad democrática y contra la majestad de la justicia, piedra angular de la estabilidad social y de lo que une a los colombianos como Nación” se lee en la decisión.

La Sección Tercera del Consejo de Estado en el fallo concluyó por el lado de la Fuerza Pública, su actuar fue omisivo en proteger a los magistrados y el personal del Palacio de Justicia, así como en el exceso en el operativo de retoma del Palacio de Justicia.

