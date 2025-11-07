Gobierno descarta definitivamente cobrar retención de 1,5% por pagos con Bre-B, Nequi o Daviplata

Como lo había anticipado La W, la Dian descartó cobrar una retención del impuesto de renta de 1,5% por las transferencias que los colombianos hagan por Bre-B, Daviplata, Nequi, dale!, entre otros, ya que esto podría impulsar el uso del efectivo.

Tras una avalancha de comentarios que generó una polémica en el país, a raíz del borrador de decreto planteando ese cobro, el Gobierno decidió echarlo para atrás y no hacer cobro de esa retención.

“Recibimos más de 170 comunicaciones con comentarios acerca del proyecto de decreto. La mayoría de estos coincidió en que la retención generalizada del 1.5%, aun cuando apuntaba a corregir la asimetría regulatoria entre esos dos grandes ambientes para los pagos, podría impulsar el uso desmedido del efectivo, lo cual debilita los alcances de verificación de trazabilidad de las transacciones, que es una herramienta muy útil”, afirmó el director (e) de la Dian, Carlos Betancourt.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que “la intención de nivelar las reglas del juego entre medios de pago con tarjetas débito y crédito por una parte y los sistemas de electrónicos de pago de bajo valor, por otra, se mantiene, pero ya no según una retención del 1.5% sino una retención del 0%”.

Además, agregó que con esto “se afirma el incentivo para el uso de medios digitales y electrónicos en clave de mayor transparencia y modernidad en las transacciones y pagos de las personas y las empresas”.