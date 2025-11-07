Millonaria multa contra Sayco y ocho de sus directivos por impedir a autores gestionar sus obras

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multó a Sayco y ocho de sus directivos con más de $5.300 millones, ya que al ser la única sociedad autorizada para gestionar colectivamente los derechos a la comunicación pública de los autores y compositores, les impidió la gestión individual de los derechos patrimoniales de sus obras.

“Sayco condicionó la prestación del servicio de gestión colectiva de una modalidad de comunicación pública (por ejemplo, los derechos que surgen de los establecimientos de comercio) a la obligación de encargar a Sayco la gestión de todas las formas de comunicación pública (televisión, radio, conciertos, entre otros)”, señaló la SIC en un comunicado.

Asimismo, la entidad del Gobierno señaló tres asuntos que hacía Sayco:

Diseñó contratos de mandato que impiden a los autores y compositores reservarse algunas formas de comunicación pública para la gestión individual.

Impidió a varios afiliados modificar los contratos existentes para recuperar la gestión individual de algunas de las modalidades de comunicación.

A pesar de tener la capacidad técnica no realizó las adecuaciones pertinentes que la SIC le exigió en noviembre de 2016, en una previa sanción, para facilitar la gestión individual por parte de sus afiliados.

La entidad agregó que Sayco estaba cobrando a los titulares administrados una tarifa de 10% adicional que a los socios para la gestión de sus derechos, pero no podían disfrutar de beneficios al no pertenecer a la categoría de socios.

Con esta sanción y unas medidas que le pide, la entidad asegura que autores y compositores podrán gestionar sus derechos a la comunicación pública, lo que les permitirá la obtención de una remuneración más justa y real a estos titulares.

Finalmente, la SIC aseveró que con esto se habilitará que compañías con tecnologías innovadoras ofrezcan de manera eficiente sus servicios de gestión musical, dignificando la labor que desempeñan los artistas.

