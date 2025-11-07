Resultados Dorado Tarde para HOY viernes 7 de noviembre

El chance Dorado tarde es uno de los juegos de azar más tradicionales y populares en Colombia, desde hace unos veinte años. Cada día, miles de personas participan con la esperanza de ganarse el sorteo del juego de azar, que figura en forma de chance.

Resultados de Dorado Tarde de HOY 7 de noviembre

Número ganador: 2089

Quinta balota: 1

¿Cómo funciona el Dorado Tarde?

El Dorado tarde es un sorteo en el cual los jugadores eligen un número de 4 cifras. Existen diversas modalidades de juego que permiten aumentar las probabilidades de obtener un premio, ya sea acertando las cuatro cifras o una combinación, a lo que los expertos en este tipo de juegos de azar, le llaman ‘Combinados’. El valor del premio dependerá de cuántos números acierte y del monto que haya apostado.

¿Cuáles son los premios de Dorado Tarde?

Los premios del Dorado Tarde varían según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad del juego:

Premio mayor : Si usted acierta las 4 cifras del número ganador, podrá ganar hasta 4.500 veces lo apostado. Por ejemplo, si apostó $1.000, podría recibir hasta $4.500.000. Si es combinado, recibe $208 por peso apostado

: Si usted acierta las 4 cifras del número ganador, podrá ganar hasta 4.500 veces lo apostado. Por ejemplo, si apostó $1.000, podría recibir hasta $4.500.000. Si es combinado, recibe $208 por peso apostado Premio menor: Si acierta las 3 últimas cifras, recibirá un premio de $400, por peso apostado. Si es combinado, $83 por peso apostado, de acuerdo con las reglas del sorteo.

Si acierta las 3 últimas cifras, recibirá un premio de $400, por peso apostado. Si es combinado, $83 por peso apostado, de acuerdo con las reglas del sorteo. Otros premios: También puede ganar si acierta 2 cifras, e incluso, en algunos casos, si acierta las 2 primeras o las 2 últimas del número ganador.

Hora en la que juega el chance Dorado tarde

El sorteo del chance Dorado Tarde se realiza todos los días a las 3:30 de la tarde. Usted puede verificar los resultados en las diferentes plataformas autorizadas de juego.