“Solo veíamos gente llevada en camillas”: fotógrafo que cubrió la toma del Palacio de Justicia
Rafael González, fotógrafo que cubrió la toma del Palacio de Justicia, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y contó su relato de los hechos.
Foto: Colprensa.
Este jueves, 6 de noviembre, se conmemoran 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia.
Es por eso por lo que Rafael González, fotógrafo que cubrió lo sucedido, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y habló de cómo vivió ese día desde afuera del Palacio de Justicia.
¿Cómo vivió el día?
Iniciando su relato, González aseguró que alrededor de las 7:30 de la noche, pero de hace cuarenta años, se vivía un silencio sepulcral sumado a que las personas estaban viendo el partido de millonarios.
Asimismo, recordó que, para aquellos días, él trabajaba en el diario El Espacio, “yo estaba en el diario y cuando escuché la noticia me dirigí inmediatamente al Palacio, cuando llegué no había por donde pasar, pero nos dimos cuenta de que el Ejército se había tomado la Casa del Florero y nos hicimos al frente de ellos”.
¿Pudo ver a alguien?
El reportero gráfico afirmó que no sabía qué estaba pasando y que por más que preguntaba el Ejército no le dio respuesta.
“En ese momento yo disparaba fotos a diestra y siniestra, solo veíamos a la gente en camillas que luego metían a la Casa del Florero, mi teoría es que esas personas estaban vivas”
Finalmente, reconoció que gracias a quedarse al frente de la Casa del Florero pudo sortear al Ejército y tomar fotos desde la puerta del Palacio.
“Que las nuevas generaciones se den cuenta de lo que pasó para que nunca más se repita una cosa de esas”, concluyó.
Escuche la entrevista completa:
