Firman convenio para la construcción del tren de Zipaquirá
La inversión total del proyecto del tren de Zipaquirá será de 15.4 billones de pesos.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció la firma del convenio de cofinanciación entre el Gobierno y la Gobernación del departamento para la construcción del Tren de Zipaquirá – RegioTram del Norte, un sistema férreo moderno, eléctrico y de cero emisiones locales.
Rey aseguró que el “proyecto movilizará 187.000 pasajeros al día con tecnología totalmente eléctrica, conectando a Zipaquirá, Cajicá, Chía y Bogotá con integración al RegioTram de Occidente”.
“Permitirá que las familias de la Sabana tengan viajes más ágiles, dignos y seguros incluso hasta el centro de Bogotá, particularmente a la Calle 26 con Caracas, y con potencialidad de llegar hasta el aeropuerto”, agregó el gobernador.
De acuerdo la información, el corredor férreo tendrá 50 kilómetros de longitud y contará con 17 estaciones, de las cuales 11 estarán ubicadas en Bogotá, 1 en Chía, 3 en Cajicá y 2 en Zipaquirá. El trazado será completamente segregado, sin cruces vehiculares, lo que permitirá viajes estables, puntuales y con reducción de tiempos en horas de alta demanda.
Además, el inicio de la concesión está previsto para el 1 de junio de 2027, el comienzo de obras para el 1 de junio de 2029, y el inicio de operación comercial para el 1 de junio de 2034. La concesión tendrá una duración total de 23 años de operación y mantenimiento.
Así mismo, se espera la construcción de más de 16 estructuras férreas, 15 puentes peatonales, 5 puentes viales y 4 estaciones elevadas. Estas obras son necesarias para garantizar un trazado completamente segregado y viajes sin cruces vehiculares.
