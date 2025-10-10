Precio de pasaje y horarios del Tren de la Sabana 2025: ¿cuánto dura el recorrido?

El Tren de la Sabana es una atracción turística y cultural de Bogotá, que como su nombre lo indica, ofrece viajes por toda la sabana de la capital colombiana hasta el municipio de Zipaquirá.

Estos viajes se llevan a cabo a través de vías férreas, una alternativa distinta a las frecuentes calles y avenidas bogotanas. Mientras se está dentro de los vagones de este tren, sus viajeros podrán observar los bellos paisajes de la región, mientras comparten la experiencia de trasladarse en un sistema de transporte histórico.

‘Turistren’ es la empresa que opera la gran práctica del Tren de la Sabana, y en su página web anuncian los horarios, precios e itinerario del viaje. Por lo que a continuación, podrá conocer esta información esencial para asistir a este recorrido turístico.

Horarios del Tren de la Sabana

De acuerdo con el portal oficial de ‘Turistren’, estos son los horarios del recorrido en el ferrocarril:

De Bogotá a Zipaquirá (ida)

Corredor Férreo (Carrera 66 con Calle 26) Hora de salida: 8:45 de la mañana Tiempo de viaje hasta Usaquén: 20 minutos Estación Usaquén Hora de llegada: 9:05 de la mañana Escala: 10 minutos Hora de salida: 9:15 de la mañana Tiempo de viaje hasta Zipaquirá: 1 hora y 30 minutos Estación de Zipaquirá Hora de llegada: 10:45 de la mañana Tiempo de permanencia (escala): 4 horas y 30 minutos Hora de salida para el regreso: 3:15 de la tarde.

De Zipaquirá a Bogotá (regreso)

Estación de Zipaquirá Hora de salida: 3:15 de la tarde Tiempo de viaje hasta Usaquén: 1 hora y 30 minutos Estación Usaquén Hora de llegada: 4:45 de la tarde Escala: 5 minutos Hora de salida: 4:50 de la tarde Tiempo de viaje hasta el Corredor Férreo (Cra 66 con Calle 26): 25 minutos Corredor Férreo (Carrera 66 con Calle 26) Hora de llegada: 5:15 de la tarde.

¿Cuánto dura el recorrido?

El recorrido total del Tren de la Sabana es de 8 horas y 30 minutos aproximadamente, esto sin contar ningún evento que sea contratiempo para la experiencia.

Este tiempo aproximado incluye el traslado de ida y vuelta a Bogotá, junto con la estancia en Zipaquirá.

¿Cuánto cuestan los tiquetes para transportarse en el Tren de la Sabana?

Existen estos precios:

Adultos: $ 85.000.

$ 85.000. Niños de 3 a 12 años y adultos mayores desde 60 años: $ 80.000.

$ 80.000. Bebés de brazos o menores a 3 años: no pagan siempre y cuando no ocupen un puesto.

La compra de su tiquete la puede realizar a través de Tuboleta con un recargo por el servicio ($ 6.000) y la localización de las boletas ($ 8.000).

Recuerde que no se vende un solo trayecto sino el recorrido completo.

