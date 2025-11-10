A prisión mujer señalada de abusar sexualmente de su hija de 6 años. Foto. Fiscalía General de la Nación.

Gran indignación ha causado en Cali el aberrante caso de una mujer señalada de abusar sexualmente de su hija de 6 años.

Según las autoridades, los hechos habrían ocurrido entre 2024 y junio de 2025 en la vivienda donde residía la procesada.

El caso se conoció cuando el padre de la menor descubrió grabaciones en un celular y decidió poner en conocimiento de la Fiscalía lo sucedido.

Durante los operativos posteriores, los investigadores incautaron varios dispositivos en los que encontraron más archivos relacionados con el caso, los cuales, habrían sido comercializado.

La mujer fue imputada por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años agravado y pornografía con persona menor de 18 años, cargos que no aceptó durante las audiencias.

Por disposición judicial, deberá permanecer en un centro carcelario mientras continúa la investigación.

Escuche W Radio en vivo aquí: