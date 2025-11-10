Comunidad bloquea la vía Transversal del Libertador entre Cauca y el Huila

El cierre que se mantiene en el sector de Agua Bonita en la entrada y salida del corregimiento, deja centenares de vehículos represados. Crédito: Suministrada.

Comunidad educativa del corregimiento de Gabriel López, jurisdicción del municipio de Totoró,oriente de la región caucana, bloqueó la vía Transversal del Libertador entre Cauca y Huila.

Los manifestantes exigen la construcción del restaurante escolar de la Institución educativa Víctor Manuel Chaus Villamil y soluciones a problemáticas relacionadas con el suministro de agua potable.

Luis Armando Alvis Poveda, líder de la Junta de Padres de Familia, explicó que la obra del restaurante completa más de tres años sin ser terminada, “Solo hay una plancha y unas columnas, y no tenemos ninguna respuesta clara de cuándo continuará”.

La situación se agrava si se tiene en cuenta que la estructura que había en funcionamiento fue demolida, por sugerencia del contratista.

“Nos sentimos defraudados porque demolimos las aulas en buen estado creyendo que la nueva obra comenzaría pronto pero todo quedó en promesas”, dijo Poveda.

A esto se suma, según los manifestantes, a problemas con el agua distribuida que, al parecer, no está en buenas condiciones.

“El agua que consumimos llega con mucho cloro, huele mal y ha enfermado a varios niños y adultos de la comunidad”, resaltó el líder de la junta de padres.

Los manifestantes exigen la presencia de las autoridades departamentales para que escuche sus exigencias y se firme un acta con compromisos reales para reanudar la obra del restaurante escolar y solucionar el problema del acueducto.

“No levantaremos el bloqueo hasta que haya respuestas claras y concretas”, puntualizaron.