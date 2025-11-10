Donald Trump fue abucheado en el partido de NFL entre los Commanders y los Lions en Washington. Foto: John McDonnell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / JOHN MCDONNELL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado este domingo durante el partido entre los Washington Commanders y los Detroit Lions de la NFL.

Trump llegó al Northwest Stadium ubicado en las afueras de la capital, dos minutos antes del descanso, con 10-22 en el marcador.

El mandatario, invitado al partido por el empresario Josh Harris, propietario de los Commanders, apareció en las pantallas acompañado del presidente del Congreso, Mike Johnson, entre otros. Trump fue mayoritariamente abucheado, aunque también hubo algunos aplausos.

Minutos antes, su avión, el Air Force One, que volaba de Florida a Washington, había realizado un sobrevuelo a baja altura sobre el estadio, también recibido con abucheos.

¿Ha sido el mejor sobrevuelo de la historia? Nadie ha hecho uno así. Son los mejores pilotos del mundo. Dicen que quien pilota el Air Force One es el mejor, y eso es justo lo que acabamos de ver. Fue increíble", afirmó Trump tras aterrizar.

En el descanso, Trump participó en una ceremonia militar y fue abucheado por tercera vez.

La presencia de Trump en el partido coincide con la información revelada por ESPN de que el mandatario quiere que el nuevo estadio que los Commanders están construyendo en Washington lleve su nombre.

En su segundo mandato, Trump ha sido un asiduo a los eventos deportivos, algo que no es habitual entre los mandatarios estadounidenses.

Trump es especialmente impopular en el área de Washington, que vota abrumadoramente demócrata y que ha sido golpeada por los despidos masivos en el Gobierno y por el actual cierre administrativo que ya se prolonga por más de un mes.

