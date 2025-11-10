El café colombiano aseguró un gigante aliado en el mercado chino

El mercado chino, tradicionalmente dominado por el té, adoptó el consumo de café a un ritmo acelerado y alcanzó un crecimiento cercano al 200% anual. Este cambio representó una oportunidad para Colombia, que ya aporta el 43% del café latinoamericano que ingresaba a ese país.

Durante una visita oficial al condado de Dangtu, en la provincia de Anhui, se firmó un acuerdo de cooperación entre la Agencia de Desarrollo Rural y la multinacional china Cotti Coffee, tercera empresa de café más grande del mundo con más de 17 mil tiendas.

Con este memorando, la compañía se comprometió a comprar 17 mil toneladas de café colombiano el próximo año y a apoyar el fortalecimiento técnico de los productores.

La alianza se enfocó en regiones cafeteras estratégicas como Huila, Cauca, Nariño, Santander y Norte de Santander, donde la caficultura es motor económico y alternativa sostenible para miles de familias rurales. Las acciones incluyeron capacitación, asistencia técnica y mejoras en procesos de poscosecha para garantizar mayor calidad y competitividad.

Además, Cotti Coffee anunció la apertura de su primera tienda en Latinoamérica a comienzos del próximo año, y seleccionó a Colombia como sede.