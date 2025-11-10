Juez suspendió la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro

El juez 14 Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla decidió suspender la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro.

Aunque la Fiscalía aseguró que podía responder las aclaraciones y continuar, el Juzgado determinó que la diligencia quedaba para el próximo 12 de noviembre, desde las 2:00 p.m.

Durante la jornada de este 10 de noviembre, la fiscal Lucy Marcela Laborde imputó al exdiputado del Atlántico seis cargos, relacionados con contratos con la Gobernación del Atlántico.

Los hechos investigados tienen que ver con la Fundación Conciencia Social (FUCOSO), misma que habría sido utilizada para la supuesta apropiación de millonarios recursos públicos.

Al caso fueron vinculados el representante legal de la organización, funcionarios de la Gobernación del Atlántico y la expareja de Nicolás Petro, Day Vásquez.

En ese sentido, el procesado deberá responder por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio.