Nuevo golpe a las estructuras del narcotráfico en el Cauca

De acuerdo con las autoridades se evitó que más de 600 mil dosis de alucinógenos se comercializaran afectando las finanzas de estructuras vinculadas a las disidencias de las Farc. Crédito: Ejército Nacional.

Las autoridades propinaron golpes a las estructuras del narcotráfico con la incautación de más de media tonelada de marihuana en y más de 450 kilogramos de cocaína en diferentes municipios del Cauca. Dos personas resultaron capturadas.

El director de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón señaló que la cocaína que pertenecería a la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc fue encontrada oculta en un vehículo que se movilizaba en Santander de Quilichao.

Entretanto, el general Alirio Aponte, comandante de la Brigada 29 del Ejército nacional resaltó que las tropas en medio de operaciones de registro y control interceptaron una camioneta en la vía Panamericana entre Tunía y Piendamó.

“Al inspeccionarla, hallaron 300 kilogramos de marihuana prensada tipo exportación camuflada en el piso del vehículo”, dijo.

Además se logró la captura de un sujeto que se movilizaba con 200 kilogramos de marihuana y un kilogramo de cocaína en el municipio de Villa Rica.

De acuerdo con las autoridades, de esta manera se evitó que más de 600 mil dosis de alucinógenos se comercializaran afectando las finanzas de estructuras vinculadas a las disidencias de las Farc en más de 800 millones de pesos.

La droga y los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes.

En el 2025, el trabajo conjunto entre la Policía y el Ejército permitió la incautación de más de 400 toneladas de cocaína.

Las operaciones contra el narcotráfico continúan en el territorio caucano para fortalecer la seguridad en la región y evitar que grandes cantidades de drogas lleguen a los centros urbanos.