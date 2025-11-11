¿Cuál es el origen del Día de Acción de Gracias? Tiene más de 400 años

El Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones más emblemáticas de Estados Unidos y Canadá, su marca la hacen las reuniones familiares, los desfiles y platillos como el Pavo al Horno. Aun así, esta tradición no viene de la nada, pues sus raíces se remontan cuatro siglos atrás en los encuentros que tenían los colonos europeos y los indígenas latinoamericanos.

Año en que inició el Día de Acción de Gracias

Según el Instituto Smithsoniano y los registros de los Museos Plimoth Patuxet, el primer Día de Acción de Gracias se celebró en el año 1621 en la que era la colonia Plymouth, que hoy en día es Massachusetts.

Los ingleses, que en ese momento se conocían como peregrinos, habían llegado hace varios meses y vivieron un invierno devastador en el que murieron más de la mitad de ellos, sin embargo, los demás lograron sobrevivir gracias a la ayuda del pueblo Wampanoag, que les ayudaron y enseñaron a cultivar maíz y cazar en la zona.

Cuando se dio la primera cosecha los ingleses, en forma de agradecimiento, compartieron una cena con los Wampanoag que duró más de 3 días. Este evento, a pesar de ser algo más “local”, terminó siendo como el primer ‘Thanksgiving’ o dada de gracias.

Acción de Gracias en Norte América

Con el pasar de los siglos, distintas partes de Norteamérica celebraban Acción de Gracias con motivos diversos, ya sean buenas cosechas, victorias en conflictos o la mera supervivencia, pero no había una fecha específica, por lo que podía ser celebrado el día del año que cada grupo decidiese.

No fue sino hasta el año 1863, en plena Guerra de Secesión (En la cual se terminó aboliendo la esclavitud en todo el país) cuando el aquel entonces presidente Abraham Lincoln proclamó que fuese el ultimo jueves cada noviembre como el Día Nacional de Acción de Gracias, como una acción en pos de reducir la división que había en el país debido a la guerra.

La Administración Nacional de Archivos y Documentos aún conserva el registro original dónde Lincoln invitó a los estadounidenses a dar gracias por “las bendiciones fructíferas del cielo y la tierra”. Tras los años este tono religioso desapareció, siendo una celebración ligada a la cultura y a la familia.

En este 2025 el Día de Acción de Gracias se celebra el jueves 27 de noviembre, siendo uno de los 11 días festivos que hay en los Estados Unidos,

