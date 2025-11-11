En la cumbre CELAC-UE se anunciaron 40.000 millones de dólares para financiar proyectos sostenibles

En medio de la cumbre CELAC en Santa Marta se realizó el Foro Empresarial ALC–UE 2025, un espacio que reunió a líderes empresariales, autoridades gubernamentales y organismos internacionales para fortalecer la cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

Organizado por el Gobierno de Colombia, la Unión Europea, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el foro congregó a 400 empresarios en la capital del Magdalena con el objetivo de impulsar inversiones sostenibles, innovación tecnológica y alianzas estratégicas orientadas a un crecimiento inclusivo y resiliente.

Uno de los anuncios más destacados fue el de CAF, que confirmó una inversión de 40.000 millones de dólares en los próximos cinco años para financiar proyectos de desarrollo sostenible y acción climática en la región, priorizando la transición energética justa, la seguridad hídrica, la movilidad sostenible y la conservación de ecosistemas estratégicos como la Amazonia, los páramos y los manglares.

Asimismo, la entidad aprobó 300 millones de dólares (USD) para modernizar la infraestructura aeroportuaria de Colombia, en el marco del Plan 2025–2030 del Gobierno nacional, que incluye la ampliación de los aeropuertos de Santa Marta y Tolú y la actualización tecnológica de radares y sistemas de navegación aérea.

“Los sectores representados en el foro abarcan energías renovables, aeronáutica, transporte, tecnología, telecomunicaciones, agroindustria y alimentos, consolidando una agenda orientada a la transición verde, la seguridad alimentaria, la infraestructura digital y la movilidad sostenible”, aseguró la Cancillería.