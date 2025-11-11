Fuertes lluvias dejan 10 barrios inundados en Montelíbano, sur de Córdoba

Montería

Las autoridades del municipio de Montelíbano, sur de Córdoba, informaron que un aguacero de dos horas dejó inundaciones en diez barrios de la zona urbana en la noche del 10 de noviembre. En ese sentido, se indicó que se adelantan las labores de censo para determinar el número de familias afectadas.

“Tenemos inundaciones en viviendas, pérdida de enseres y por parte del Comité de Gestión de Riesgo se activaron los protocolos para hacer un censo y determinar el número de familias damnificadas en el municipio”, sostuvo Beatriz Hernández, coordinadora de Gestión de Riesgo del municipio de Montelíbano, Córdoba.

De acuerdo con la funcionaria, entre los barrios afectados figuran La Victoria, La Esperanza, Villa Clemen, 27 de Julio, Piñalito y otros.

Actualmente, el municipio se encuentra en calamidad pública por las fuertes lluvias, las cuales han dejado cerca de 530 personas damnificadas.

Las intensas precipitaciones se podrían extender hasta el 30 de noviembre de 2025, según los pronósticos.