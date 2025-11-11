Gobierno liberó de proyectos sin avances 5 mil megavatios para la generación de energías limpias

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, tras verificar varios proyectos a cargo de algunas empresas que intentaban acaparar la capacidad de la red, se liberaron en los últimos tres años cerca de 5.000 megavatios para la generación de energías limpias en Colombia.

El Ministerio informó que hasta agosto de 2024, la Unidad de Planeación Minero Energética, (UPME) depuró 54 proyectos, que representaron 3.155 megavatios (MW) de capacidad eléctrica. Además, en 2025, se sumaron 47 proyectos adicionales, con más de 1.400 megavatios, con el propósito de fortalecer la sostenibilidad y seguridad del sistema eléctrico.

“Con esta liberación eliminamos cuellos de botella y abrimos espacio para nuevos proyectos de fuentes limpias, lo que contribuye a una red más segura y eficiente”, dijo el director (e) de la UPME, Manuel Peña Suárez.

Según el Ministerio de Minas y Energía, este proceso de liberación representa la recuperación de proyectos sin avances y de ninguna manera afecta proyectos activos, ofreciendo mayor certeza a inversionistas, comunidades y empresas.

“Durante la investigación exhaustiva descubrimos situaciones inaceptables: muchos proyectos con puntos de conexión asignados desde gobiernos anteriores no mostraban avances reales. Eran proyectos de papel, presentados solo en PowerPoint, que durante años bloquearon el ingreso de verdaderas soluciones energéticas al Sistema Interconectado Nacional. Adicionalmente, encontramos empresas que intentan acaparar la capacidad de transporte y los puntos de conexión en la red, presentando decenas e incluso cientos de aplicaciones de puntos de conexión”, aseguro Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía.

