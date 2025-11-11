Inició el ATP Finals, último torneo de tenis masculino del año: fechas, donde verlo y más

El pasado domingo, 9 de noviembre, se dio inicio al ATP Finals, el último torneo de la temporada en el calendario masculino.

El comienzo de esta competencia se da solamente 8 días después de que Jannik Sinner venciera a al canadiense Felix Auger-Aliassime y se quedara con el Masters 1000 de París y asegurara el primer lugar en el ranking ATP.

El tenista italiano ganó su 23º título en el circuito principal, tras ganar el partido con parciales de 6-4, 7-6 (7/4).

Campeón sin perder un solo set en París, Sinner es el primer jugador de su país en levantar el ‘Árbol de Fanti’, como se conoce al trofeo que recibe el vencedor del Masters 1000 parisino, y cuyo último vencedor había sido el alemán Alexander Zverev.

¿Qué es el ATP Finals?

El ATP Finals es un torneo de tenis que se disputa de manera anual y actualmente se lleva a cabo en Italia. Esta competencia es protagonizada por los mejores 8 jugadores del ranking a final del calendario ATP.

El también conocido como ‘Torneo de Maestros’ se jugará desde el domingo 9 hasta el 16 de noviembre.

Para esta edición del torneo, los clasificados son:Carlos Alcaraz (España), Jannik Sinner (Italia), Alexander Zverev (Alemania), Ben Shelton (Estados Unidos), Taylor Fritz (Estados Unidos), Alex de Minaur (Australia), Felix Auger-Aliassime (Canadá) y el mencionado Musetti (Italia).

Formato del torneo

A diferencia de los abiertos de tenis, en los que se juega con eliminación directa, en el ATP Finals se divide a los ocho jugadores en dos grupos de 4.

En cada grupo, todos juegan contra todos (3 partidos cada uno).

Los dos mejores clasificados de cada grupo clasifican para las semifinales, es ahí en que se juega con eliminación directa.

Es de resaltar que, en caso de empate entre dos tenistas de un mismo grupo, el primer criterio de desempate son los resultados entre sí. Además, si se llega a dar un triple empate, el criterio será el porcentaje de sets ganados y luego el porcentaje de games ganados.

¿Por dónde ver?

Todos los partidos de la competición se podrán ver a través de ESPN y Disney +.

Grupos en el ATP Finals

Estos son los grupos del ATP Finals 2025:

Grupo Jimmy Connors

Carlos Alcaraz Taylor Fritz Alex de Minaur Lorenzo Musetti

Grupo Bjorn Borg

Jannik Sinner Alexander Zverev Ben Shelton Felix Auger-Aliassime

Un torneo sin Djokovic

Pese a que Novak Djokovic ocupa el cuarto lugar del ranking ATP, no participará en esta edición del torneo, esto debido a que el más reciente campeón del Atenas 250 padece una lesión que le impide jugar.

En su lugar estará el italiano Lorenzo Musetti.