Más de 200 mil personas participaron de los eventos culturales en el marco de la IV Cumbre CELAC UE/ Mincultura

Santa Marta

Durante tres días, 200 artistas y sabedores nacionales e internacionales y cerca de 100 emprendedores protagonizaron más de 80 actividades culturales gratuitas que incluyeron conciertos, conversatorios, danza, títeres, muralismo y fotografía. Actividades que se realizaron en el marco de la IV Cumbre CELAC UE 2025.

A ellos se sumaron 50 expertos y figuras de referencia en el cine, la literatura, las ciencias sociales y la poesía, provenientes de 12 países, que participaron en la zona Diálogos para la Vida con reflexiones sobre el arte, la memoria y la espiritualidad.

Le puede interesar:

MinCultura inaugura la agenda cultural de Santa Marta en el marco de la CELAC

Títeres, humor y música cautivaron al público en Santa Marta en la IV Cumbre CELAC UE

“Santa Marta le está cumpliendo a la IV Cumbre CELAC-UE”: alcalde Carlos Pinedo

El evento, del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, se realizó en el Camellón de la Bahía, el Parque de los Novios, el Teatro Santa Marta y los barrios de Pescaito y Gaira, lo que fortaleció la economía popular.