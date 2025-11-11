Operativo acompañó allanamiento a la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti

Allanamiento a la casa de Armando Benedetti.

Un operativo acompañó la diligencia de allanamiento en la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti en Puerto Colombia, Atlántico.

El allanamiento se cumple en la residencia del alto funcionario, ubicada en el condominio Club Lagos del Caujaral en el área metropolitana de Barranquilla.

De acuerdo con la información confirmada por fuentes de la Seccional Atlántico de la Fiscalía, el operativo se adelanta por orden de la Corte Suprema de Justicia.

En el mismo no participaron agentes adscritos a la regional de la entidad.

La diligencia inició sobre las 9:00 a.m. de acuerdo con la información revelada por el ministro, en conversación con La W.

Cabe mencionar que, previamente, Benedetti había denunciado sobrevuelo de drones en cercanías a su vivienda.