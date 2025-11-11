Sally Kirkland, nominada al Óscar por ‘Anna’, murió a los 84 años
Sally Kirkland debutó en los años sesenta y participó en películas como ‘The Sting’ (‘El golpe’, 1973), ‘A Star is Born’ (‘Ha nacido una estrella’, 1976), o ‘Private Benjamin’
La actriz neoyorquina Sally Kirkland, que fue nominada al Óscar por su trabajo en ‘Anna’ (‘Anna y Cristina’, 1987), murió este martes 11 de noviembre, a los 84 años, según informaron medios estadounidenses.
Su representante, Michael Green, confirmó a la revista Variety el fallecimiento de Kirkland, a primera hora de este martes 11 de noviembre en un hospital de en Palm Springs (California), en el que ingresó la semana pasada tras sufrir una caída en su casa.
- Lea aquí: Rodolfo Santamaría presenta su documental ‘El último viaje’, una forma diferente de ver la muerte
La actriz sufría demencia y además tenía una grave infección en un hueso que se le había extendido al torrente sanguíneo.
Kirkland debutó en los años sesenta y participó en películas como ‘The Sting’ (‘El golpe’, 1973), ‘A Star is Born’ (‘Ha nacido una estrella’, 1976), o ‘Private Benjamin’ (‘La recluta Benjamin’ 1980), ‘Revenge’ (1990), ‘JFK’ (1991) o ‘Anna’, por la que ganó el Globo de Oro a mejor actriz de drama y estuvo nominada al Óscar.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
También tuvo una larga carrera en televisión, con papeles en series tan populares como ‘Kojak’, ‘Charlie’s angels’ (‘Los ángeles de Charlie’), ‘Lou Grant’, ‘Falcon Crest’, ‘Roseanne’ o ‘Felicity’.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles