Sally Kirkland, nominada al Óscar por ‘Anna’, murió a los 84 años

La actriz neoyorquina Sally Kirkland, que fue nominada al Óscar por su trabajo en ‘Anna’ (‘Anna y Cristina’, 1987), murió este martes 11 de noviembre, a los 84 años, según informaron medios estadounidenses.

Su representante, Michael Green, confirmó a la revista Variety el fallecimiento de Kirkland, a primera hora de este martes 11 de noviembre en un hospital de en Palm Springs (California), en el que ingresó la semana pasada tras sufrir una caída en su casa.

La actriz sufría demencia y además tenía una grave infección en un hueso que se le había extendido al torrente sanguíneo.

Kirkland debutó en los años sesenta y participó en películas como ‘The Sting’ (‘El golpe’, 1973), ‘A Star is Born’ (‘Ha nacido una estrella’, 1976), o ‘Private Benjamin’ (‘La recluta Benjamin’ 1980), ‘Revenge’ (1990), ‘JFK’ (1991) o ‘Anna’, por la que ganó el Globo de Oro a mejor actriz de drama y estuvo nominada al Óscar.

También tuvo una larga carrera en televisión, con papeles en series tan populares como ‘Kojak’, ‘Charlie’s angels’ (‘Los ángeles de Charlie’), ‘Lou Grant’, ‘Falcon Crest’, ‘Roseanne’ o ‘Felicity’.

