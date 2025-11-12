Estaban al servicio de un ejército de la junta del narcotráfico: Petro tras muerte de 19 disidentes

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) acerca del bombardeo ordenado por él contra las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’ en el departamento del Guaviare.

En este operativo murieron 19 integrantes de la estructura criminal y, según informó el mandatario, se incautaron más de 11 fusiles y se recuperaron 3 menores de edad. Además, un hombre fue capturado y otro más se entregó a las tropas.

Al respecto, Petro escribió:

“Once fusiles recuperados y cerca de 25 de personas neutralizadas es el balance hasta el momento de las operaciones contra la columna de ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare. Muy lamentable las pérdidas de vidas humanas de colombianos, pero debían saber que estaban al servicio de un ejército privado de la junta del narcotráfico”.

La operación se adelantó contra las estructuras conocidas como Subestructura ‘Martín Villa’ y Subestructura Primera ‘Armando Ríos’, bajo el mando de alias ‘Pescado’ y alias ‘Jimmy’, hombres de confianza de ‘Iván Mordisco’ que serían los encargados de perpetrar acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en estos departamentos del país.

Las tropas mantienen el despliegue militar en el área debido a la presencia estimada de más de 120 integrantes de estas organizaciones ilegales, las cuales serían responsables del control de rutas del narcotráfico con salida hacia Venezuela y Brasil.

“Las operaciones militares se desarrollaron en estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH), garantizando la protección de la vida y la integridad tanto de la población civil como de los miembros de la Fuerza Pública”, según las Fuerzas Militares.

