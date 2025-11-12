Magistrada Lombana recibió respaldo del Consejo de Estado tras “ataques verbales” de Benedetti
Desde el alto tribunal expresaron un “firme respaldo” a las actuaciones de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
La Comisión de Género del Consejo de Estado expresó su respaldo a la magistrada Cristina Lombana y señaló su rechazo a los “ataques verbales” por parte del ministro Armando Benedetti y “expresiones ofensivas y descalificadoras” por parte del ministro.
Además, hizo un llamado por el respeto de la independencia judicial y el respeto de las decisiones y de quienes las adoptan como Lombana. Para el Consejo de Estado resulta inaceptable cualquier intento de Benedetti de “deslegitimar o estigmatizar” a quien lo investiga.
“Con mayor razón, cuando dichas manifestaciones provienen de servidores públicos, pues además de afectar la honra y seguridad de una servidora judicial, transmiten un mensaje que socava la confianza en la justicia y desconoce el principio de separación de poderes” dijo la Comisión.
Desde el Consejo de Estado recordaron que las mujeres viven episodios de hostigamiento, maltrato y descrédito, por lo cual desde su postura, encuentran lamentable el “prejuicio y la estigmatización” contra Lombana.
“Las diferencias deben expresarse a través de los mecanismos legales existentes, nunca mediante la descalificación personal ni la vulneración de los derechos de quienes imparten justicia” concluyó la Comisión.