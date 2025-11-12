Bogotá

Presentaba cuadros de estrés y ansiedad: sobrino de hombre que fue linchado en Kennedy

Decenas de motociclistas atacaron al hombre al ver que éste había atropellado a varios conductores. Un uniformado de la Policía resultó lesionado.

Nuevo atropellamiento masivo en Kennedy: el conductor del vehículo falleció tras ser linchado. Foto: suministrada.

Francilides Rodríguez, sobrino de Mauricio Cendales, conductor de la camioneta que fue linchado tras arrollar a varios motociclistas en Kennedy aseguró a W Radio que su familiar no estaba en estado de embriaguez sino que presentó un cuadro de estrés.

“Desde hace un año presentaba cuadros de estrés y ansiedad y eso pudo pasar”, dijo Franciclides.

Así mismo, el hombre aseguró que él no atacaba a la gente cuando tenía las crisis y que a lo mejor “se sintió intimidado por los motociclistas” y por eso reaccionó de esa manera.

Censales recibió múltiples golpes que lo llevaron de inmediato a ser traslado al Hospital de Kennedy, sin embargo falleció minutos después de recibir la golpiza.

