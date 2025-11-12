Nuevo atropellamiento masivo en Kennedy, Bogotá: el conductor del vehículo murió tras ser linchado

Un nuevo atropellamiento masivo se presentó en Bogotá. En horas de la noche de este martes (11 de noviembre), un conductor de una camioneta arrolló a varios motociclistas, dejando algunos heridos.

El grave suceso se presentó en el barrio Tabakú, en la localidad de Kennedy, al sur de la capital del país. De acuerdo con testigos, el conductor perdió el control de la camioneta y terminó impactando una caseta de comidas de la zona.

“Aproximadamente 200 personas que se movilizaban en motocicletas persiguieron hasta este lugar a un ciudadano que se desplazaba en un vehículo campero color azul, el cual desde la avenida Carrera 68 con las Américas venía embistiendo y realizando maniobras peligrosas, afectando la movilidad e intentando impactar negativamente a estos motorizados. Durante ese trayecto también fue afectado un funcionario de la Policía Nacional que se desplazaba en motocicleta institucional y también se sumó a esa persecución con el fin de evitar más incidentes de tránsito una patrulla que pasaba revista al sistema de Transmilenio”, dijo el coronel Álvaro Enrique Mora Rodríguez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana Nro. 3.

A pesar del hecho, el responsable intentó huir del lugar, pero fue alcanzado por la comunidad en el sector de Castilla, lugar en el que la camioneta fue atacada por personas que mostraron su indignación ante lo sucedido.

“Desafortunadamente ya que en este sector las personas agredieron de manera simultánea a esta persona, la cual fue necesario trasladarla hasta la clínica de Occidente. Debido a estos politraumatismos, esta persona fallece”, confirmó el coronel Mora.

En este momento la Policía continúa verificando todas las cámaras del sistema Transmilenio, de la Policía Nacional y de los conjuntos residenciales con el fin de determinar las placas e identificación de las personas que participaron en la agresión colectiva a este ciudadano.

Escuche W Radio en vivo aquí: