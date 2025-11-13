¿Cuál es el origen del Black Friday? Está ligado al día de Acción de Gracias

El Black Friday, o Viernes Negro, se conoce en todo el mundo como un día con un montón de ofertas que marcan el inicio de la temporada navideña en el mercado, pero en su origen no siempre fueron promociones de productos, esto viene del caos relacionado con un día del año en especial.

La historia, al menos, la más aceptada, se remonta a la década de los 60’s en Estados Unidos, en Filadelfia. El nombre de Black Friday fue acuñado por la Policía de la ciudad para poder describir el caótico y desordenado viernes siguiente al jueves en el que se celebraba el Día de Acción de Gracias.

Desmanes en filadelfia

Este viernes era, principalmente, enormes multitudes de turistas y compradores llenaban las tiendas y mercados de la ciudad horas previas al partido de fútbol americano que jugaban el ejército y la marina estadounidense, todo esto hacía que todos los policías de la ciudad tuvieran que trabajar doble o triple turno para poder controlar el tráfico y los robos, por lo que sí, el nombre de “Black Friday” tenía una connotación puramente negativa.

Con el pasar del tiempo, las personas relacionadas al sector del comercio le dieron un nuevo significado a este nombre, pues, en contabilidad, los números rojos significaban pérdidas en las ventas y los negros significaban ganancias.

Poder Económico

Con esto, promovieron la idea de que el viernes posterior al día de Acción de Gracias era justo cuando todos sus negocios pasaban de tener números en “rojo” a tenerlos en “negro”, gracias a la enorme cantidad de ventas que se daban.

Así, la connotación negativa que tenía el nombre de Black Friday fue quedando atrás y se convirtió en los años siguientes en una tradición comercial de todo Estados Unidos.

A día de hoy, esta tradición ya salió del país y está en muchos lugares del mundo, incluida Colombia, México o España, con el objetivo de impulsar el consumo y el comercio electrónico.

