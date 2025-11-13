Dueño de un taller automotriz fue asesinado en ataque sicarial en Barranquilla: esto se sabe

Imagen de referencia de pistola con balas. Foto: Getty Images. / Tetra Images

Este 12 de noviembre se confirmó el fallecimiento de un hombre, identificado como Óscar David Mora Martelo, que había sido víctima de un atentado sicarial en el tradicional barrio Boston, de la capital del Atlántico.

El hecho ocurrió cuando el hombre, que se movilizaba en su vehículo en compañía de una empleada, descendió del automotor.

En ese momento, sicarios a bordo de motocicletas arremetieron en su contra con un arma de fuego y le dispararon en al menos 11 oportunidades.

Aunque el hombre fue trasladado a un centro médico, posteriormente se confirmó su deceso por la gravedad de las heridas.

Según se conoció, los señalados sicarios vestían indumentaria de una empresa de servicios públicos de la ciudad.

El atentado ocurrió en inmediaciones de la calle 65 con carreras 42.

Cabe mencionar que la víctima, quien era propietario de un taller automotriz, ya había sido blanco de un atentado el pasado 29 de octubre.

Escuche W Radio en vivo aquí: