Ecopetrol incrementará oferta de gas en 20% de la demanda nacional

La estatal Ecopetrol anunció que incrementará la oferta de gas en 20% de la demanda nacional, un hecho que representa un abastecimiento para el uso residencial, comercial y vehicular.

De acuerdo con Ecopetrol, las cantidades estarán entre los 46 y 60 de millones de pies cúbicos y estarán disponibles desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026.

La petrolera aseguró que esta oferta permitirá que el país cuente con gas adicional proveniente de sus campos del Piedemonte Llanero.

Además, confirmó que el gas se ofrecerá bajo las modalidades definidas en la regulación vigente:

En firme se ofrecerán cantidades que van desde 23 hasta 35 millones de pies cúbicos para los meses de marzo a mayo de 2026.

se ofrecerán cantidades que van desde 23 hasta 35 millones de pies cúbicos para los meses de marzo a mayo de 2026. En interrumpible se ofrecerán cantidades desde 22 hasta 49 millones de pies cúbicos para los meses de diciembre de 2025 a mayo de 2026.

Bayron Triana Arias, vicepresidente ejecutivo de Energías para la Transición de Ecopetrol, aseguró que este incremento en la oferta de gas natural previsto para el año 2026 refleja el compromiso de la estatal con el abastecimiento continuo de este energético.

“Ha sido posible, en parte, gracias a la sustitución del gas utilizado en varios de nuestros procesos productivos por energía proveniente de fuentes renovables no convencionales, lo que permite liberar mayores volúmenes para atender la demanda nacional”, señaló Triana.

Las condiciones del proceso de comercialización serán publicadas en la página web de Ecopetrol.

