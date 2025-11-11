Actualidad

Trabajadores tendrán asiento en la junta directiva de Ecopetrol

Durante la asamblea extraordinaria de accionistas de la estatal petrolera se modificaron los estatutos a favor de la llegada de un trabajador a la junta.

Foto: Prensa Ecopetrol

Foto: Prensa Ecopetrol

Alejandro Arteaga

Los trabajadores de Ecopetrol deberán elegir un representante que esté vinculado laboralmente a la compañía, quien será incluido en el séptimo renglón de la lista de candidatos presentados por la Nación y en la elección de integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol en la reunión de la Asamblea General de Accionistas de la empresa.

El ministro de Hacienda Germán Ávila, señaló que se busca que cualquier trabajador de la compañía pueda estar dentro de la Junta Directiva de la empresa. “La representación de los trabajadores debe tener el mínimo de requisitos y las mejores favorabilidades posibles para que pueda acceder cualquier trabajador de Ecopetrol”, afirmó.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, celebró que en la asamblea extraordinaria en la que participaron más del 97% de los accionistas, se logró la inclusión de la fuerza laboral dentro de la junta.

“Por primera vez en tantos años de “gobierno corporativo”, como sucede en los países más democráticos, los trabajadores tendrán voz y voto en la primera empresa del país. Esto desarrolla un mandato constitucional: el de participar en las decisiones que nos afectan”, afirmó.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

El proceso de elección del representante se desarrollará mediante votación realizada previamente.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad