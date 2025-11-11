Trabajadores tendrán asiento en la junta directiva de Ecopetrol

Los trabajadores de Ecopetrol deberán elegir un representante que esté vinculado laboralmente a la compañía, quien será incluido en el séptimo renglón de la lista de candidatos presentados por la Nación y en la elección de integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol en la reunión de la Asamblea General de Accionistas de la empresa.

Puede leer: Presidente Petro se reunió con la junta directiva de Ecopetrol

El ministro de Hacienda Germán Ávila, señaló que se busca que cualquier trabajador de la compañía pueda estar dentro de la Junta Directiva de la empresa. “La representación de los trabajadores debe tener el mínimo de requisitos y las mejores favorabilidades posibles para que pueda acceder cualquier trabajador de Ecopetrol”, afirmó.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, celebró que en la asamblea extraordinaria en la que participaron más del 97% de los accionistas, se logró la inclusión de la fuerza laboral dentro de la junta.

Le puede interesar: Mónica de Greiff renunció a la Presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol

“Por primera vez en tantos años de “gobierno corporativo”, como sucede en los países más democráticos, los trabajadores tendrán voz y voto en la primera empresa del país. Esto desarrolla un mandato constitucional: el de participar en las decisiones que nos afectan”, afirmó.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

El proceso de elección del representante se desarrollará mediante votación realizada previamente.