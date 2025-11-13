Presidente de la Judicatura llamó a la prudencia a Benedetti y rechazó su comportamiento “agresivo”

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, hizo un llamado al respeto al ministro Armando Benedetti y condenó su comportamiento “agresivo” contra la magistrada Cristina Lombana.

“Manifiesto con prudencia, pero con absoluta firmeza, que este tipo de pronunciamientos agresivos constituyen un grave atropello hacia la institucionalidad y una vulneración al principio de independencia judicial, que es pilar esencial del Estado Social y Democrático de Derecho”, señala la misiva.

El magistrado Vallejo defendió el trabajo de la magistrada Cristina Lombana a quien calificó como una funcionaria que “cumple con responsabilidad y compromiso sus funciones dentro de esa Alta Corporación”.

Asimismo, hizo un llamado a Benedetti para que, en caso de que tenga objeciones hacia el trabajo de Lombana, los tramite por medio de los canales oficiales. Vallejo le pidió a Benedetti que reflexione.

“Lo invito a reflexionar que las descalificaciones personales y los señalamientos injuriosos contra quienes administran justicia atacan su dignidad y ubican al servidor en un escenario de polarización y virulencia, que va en contravía de la autonomía judicial y para nada contribuye al interés de unir a la nación” señaló Vallejo.

De hecho, el magistrado recordó que en un reciente encuentro propiciado por la Conferencia Episcopal, las autoridades del poder público se comprometieron a moderar el lenguaje. “Por ello, reitero el llamado a honrar el valor de la palabra empeñada, entre otros, por el líder del ejecutivo nacional y primer mandatario de la república, preservando el imperio de la civilidad”.