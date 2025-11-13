Soluciones W: Abuela de El Espinal recuperará su vista gracias al Instituto de Córnea

En Soluciones W, cada historia comienza con una necesidad y termina con una nueva oportunidad. Esta vez, la protagonista es María de Jesús Bonilla, una abuela de El Espinal que llevaba tres años esperando una cirugía de cataratas que parecía no llegar.

Su nieta, Ana María, llegó a los micrófonos de La W con la voz entrecortada, pero llena de esperanza. “Desde 2023 mi abuelita empezó con dificultades en la vista, y la diagnosticaron con cataratas. Intentamos por la EPS, pero llevamos tres años en ese proceso y no hemos logrado la cirugía”, contó al aire.

Su historia revelaba una cadena de obstáculos que parecían no tener fin: citas aplazadas, exámenes vencidos y desplazamientos costosos hasta Girardot o Ibagué. “Se ha convertido en un ciclo”, decía Ana, “porque cuando logra la cita, los exámenes ya están vencidos y hay que empezar de nuevo”. Pero ese ciclo, que parecía eterno, finalmente se rompió.

Al otro lado de la línea estaba la doctora Mónica Castillo, optómetra del Instituto de Córnea, quien conoció la historia y decidió actuar. “Soy la doctora Mónica Castillo, represento al Instituto de Córnea, y estoy aquí para hacer entrega de esa solución a la señora María de Jesús Bonilla”, anunció en La W.

La solución incluye una valoración oftalmológica completa y gratuita, con todos los exámenes preoperatorios esenciales: recuento de células endoteliales, biometrías y diagnósticos de alta tecnología. Además, si su salud ocular lo permite, María de Jesús recibirá la cirugía de cataratas para ambos ojos, un procedimiento valorado en más de diez millones de pesos.

“Queremos asegurarnos de que sus condiciones sean las adecuadas para que el resultado sea ideal”, explicó la doctora Castillo. “Todo esto sin ningún costo, y si es candidata, tendrá prioridad para agendar su cirugía en el Instituto de Córnea”.

Al escuchar la noticia, Ana no pudo contener la emoción. “Muchísimas gracias. Es una gran noticia para mi abuelita”, respondió con gratitud.

La doctora Castillo también aprovechó para invitar a otros pacientes que buscan atención oftalmológica de calidad. “El Instituto de Córnea lleva 35 años al servicio de los colombianos. Estamos dedicados a brindar atención con calidad, honestidad y esperanza para quienes buscan mejorar su visión y su calidad de vida”, dijo al aire.

Hoy, gracias a esta Solución W, la historia de María de Jesús Bonilla cambia de rumbo y pronto podrá volver a ver con claridad los rostros de su familia.

