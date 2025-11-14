Clínica Versalles de Cali suspende atención a pacientes de Nueva EPS por deudas

La Clínica Versalles, uno de los principales centros hospitalarios de Cali, especialmente en atención materna infantil, informó que, a partir de este jueves 13 de noviembre, se suspenden todos los servicios para los usuarios de Nueva EPS debido a la millonaria deuda acumulada por esta entidad.

A través de un comunicado, el centro asistencial indicó que la situación es insostenible, lo que pone en riesgo la atención de los pacientes.

El secretario distrital de Salud, Germán Escobar Morales, destacó la necesidad de que ambas partes encuentren soluciones inmediatas para evitar restricciones al acceso a la atención médica.

Además, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la agente interventora de Nueva EPS para regularizar los pagos pendientes y garantizar la continuidad de los servicios hospitalarios en la ciudad.