Millonarios oficializó el fichaje de Carlos Darwin Quintero para la temporada 2026

Millonarios oficializó este viernes 14 de noviembre la contratación de un delantero experimentado como Darwin Quintero, quien se une al plantel ‘Embajador’ como agente libre y se convierte en el primer refuerzo del equipo ‘embajador’ de cara a la temporada 2026.

El atacante, de 38 años, firmó un contrato que lo vincula con el equipo bogotano hasta diciembre de 2026, según confirmó la institución en un comunicado oficial. Quintero llega a la capital tras desvincularse del Deportivo Pereira, club con el que estuvo en las últimas temporadas, debido a la grave crisis financiera y los incumplimientos salariales.

“Millonarios FC informa que, luego de completar su proceso de exámenes médicos y documentación, el jugador Carlos Darwin Quintero firmó su contrato con la institución hasta diciembre de 2026”, anunció el club en su comunicado, destacando la “jerarquía y liderazgo” que aportará el ‘Científico del gol’.

El fichaje se produce en un momento de reestructuración en Millonarios, que en el segundo semestre de este año 2025 no consiguió clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay y no avanzó de los octavos de final en la Copa Betplay.

Quintero, cuenta con una destacada trayectoria internacional en México con el Santos Laguna y el América, así como en la MLS donde hizo parte del Minnesota United y el Houston Dynamo, siendo la apuesta de las directiva presidida por Enrique Camacho para elevar el nivel competitivo del equipo, que seguirá bajo la dirección técnica de Hernán Torres.

En su más reciente campaña con el Deportivo Pereira, el tumaqueño realizó 11 goles y 7 asistencias en 39 partidos disputados entre Liga y Copa BetPlay en 2025.

“Espero darles muchas alegrías, que se ilusionen y disfruten mi fútbol, y con todos los compañeros cumplir los objetivos que nos tracemos para el próximo año”, fueron las primeras palabras de Carlos Darwin Quintero como jugador de Millonarios tras firmar su contrato.

Estas fueron las primeras palabras de Darwin Quintero tras firmar con Millonarios:

"Un equipo grande, un equipo que motiva, tiene mucha hinchada y mucha historia, y gracias a Dios quería ser parte de esta historia." Carlos Darwin Quintero🎙Ⓜ️ pic.twitter.com/mcJgD662tw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 14, 2025

Escuche W Radio en vivo: