Millonarios no pudo con Envigado en Bogotá y quedó eliminado de la Copa Colombia

Este martes, 16 de septiembre, se disputó un partido para conocer a uno de los últimos clasificados a los cuartos de final de la Copa Colombia y que tenía como protagonistas a Millonarios Envigado, equipos que se enfrentaron en el estadio de Techo, en la ciudad de Bogotá.

En un partido con poco juego y sin muchas emociones, Millonarios no pudo con Envigado e igualó 0-0 ante Envigado, pero con un marcador global de 1-0 cayó eliminado de la Copa Colombia.

En el comienzo del partido, el conjunto local salió con la intención de igualar rápido el marcador, sin embargo, a pesar de tener opciones, no tuvo buena puntería.

En la segunda parte, el conjunto visitante jugó con el desespero del cuadro azul, manejando los tiempos y contragolpeando. Al final, el partido se cerró con un empate sin goles y le dio la clasificación a Envigado.

Esta eliminación prematuramente significa el primer fracaso en el semestre. Además, el conjunto embajador, al quedar eliminado del torneo, perdió una oportunidad de disputar la Copa Sudamericana el próximo año.

De esta manera, a Millonarios solo le queda la liga, donde tendrá que hacer una campaña casi perfecta para clasificar a cuadrangulares.

Asimismo, el elenco dirigido por Hernán Torres deberá sumar la mayor cantidad de puntos posibles para intentar clasificar al torneo internacional por reclasificación.

Por su parte, Envigado se metió entre los ocho mejores equipos de la Copa Colombia y enfrentará al Deportivo Pereira en cuartos de final.

El próximo partido para Envigado será por Liga y enfrentará a Alianza FC el sábado 20 de septiembre a las 2:00 p.m. en el estadio Polideportivo Sur.

Entretanto, al día siguiente, Millonarios recibe a Fortaleza a las 2:00 p.m. en el estadio El Campín. Los embajadores deberán sumar tres puntos ante el único invicto del torneo para seguir aferrados a una posible clasificación.

Escuche W Radio en vivo aquí: