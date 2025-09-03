Millonarios inicia su serie de cuartos en Copa Colombia: convocados para enfrentar a Envigado

Este miércoles 3 de septiembre continúa la fase de octavos de final de la Copa Colombia y uno de los partidos se disputará en el departamento de Antioquia, donde Envigado recibe la visita de Millonarios en el estadio Polideportivo Sur, en el juego de ida de la serie.

A esta ronda, Envigado se clasificó al finalizar primero del grupo B con 10 puntos, producto de tres victorias y un empate.

Por su parte, Millonarios llegó a esta fase al superar al Real Cartagena por un marcador global de 4-3. El conjunto embajador ganó el partido de ida en Bogotá 3-1 y cayó en el de vuelta 2-1.

La Copa Colombia es un torneo al que Millonarios intentará darle prioridad, debido a que en liga está en la parte baja de la tabla y tendrá que tener un remate casi perfecto para avanzar a cuadrangulares.

Pese a esto, para este partido, el conjunto capitalino decidió ir con una nómina mixta para conseguir una victoria frente a Envigado. El cuadro embajador tiene la novedad de cuatro futbolistas, dos de ellos recuperados de una lesión, otro que fue nuevamente tenido en cuenta y el último es el más reciente refuerzo del equipo.

La principal novedad es el arquero Iván Arboleda, quien hacía parte del equipo la temporada anterior, sin embargo, no se renovó su vínculo y fue contratado recientemente en la ventana de jugadores libres.

Asimismo, Alex Moreno Paz y Cristian Cañozales se recuperaron de sus respectivas lesiones y entraron en convocatoria. De igual manera, el juvenil Johan Hernández recibió su primer llamado por el técnico Hernán Torres.

Por otra parte, el cuadro azul tendrá dos bajas. La primera de ellas es el arquero uruguayo Guillermo de Amores, quien sufrió una lesión del bíceps femoral grado 3 de su pierna izquierda. La otra ausencia es Juan Pablo Vargas, quien fue convocado a la selección de Costa Rica.

Además, Nicolás Arévalo no fue tenido en cuenta para este duelo por precaución por un golpe que sufrió y Santiago Giordana deberá pagar una fecha de sanción, luego de ser expulsado en el compromiso ante Real Cartagena.

El grupo de jugadores convocados de Millonarios está conformado por Diego Novoa, Iván Arboleda, Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Nicolás Giraldo, Alex Moreno Paz, Jhoan Hernández, Juan José Ramírez, Dewar Victoria, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo, Alex Castro, Beckham Castro, Brayan Cuero, Luis Marimón, Edwin Mosquera, Cristian Cañozalez y Jorge Hurtado.

¡Unidos somos más fuertes! 💪🔥💙⚽



▶️ Estos son nuestros convocados para enfrentar mañana a Envigado en el Estadio Polideportivo Sur.#HerenciaEmbajadora ✨ pic.twitter.com/tC0lHv9STZ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 2, 2025

Para este duelo, el DT del conjunto capitalino convocó a 20 jugadores, de los cuales 11 saltarán al campo de juego y nueve serán alternativas en el banco de suplentes.

El partido entre Envigado y Millonarios está programado para disputarse el miércoles 3 de septiembre, a las 3:00 p.m. El compromiso se realizará en el estadio Polideportivo Sur y se podrá ver por la señal de Win + Fútbol y Win Sports Play.

Envigado vs. Millonarios

Fecha: 3 de septiembre.

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur.

Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.

Escuche W Radio en vivo aquí: