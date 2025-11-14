Presidente Petro cuestionó a varios congresistas y los señaló de acaparar tierras

Durante un evento de entrega de tierras al resguardo indígena Zenú, en San Andrés de Sotavento Córdoba, el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que las cifras de la Agencia Nacional de Tierras, tiene información de acaparamiento de tierras por parte de algunos congresistas y comparó la cifra con el número de senadores presos por parapolítica.

“30 % de los congresistas dice la prensa, son acaparadores de tierras, un número que casi que coincide con el 35% de senadores que salieron presos por la parapolítica”, señaló el primer mandatario.

Aseguró que la meta de entregar 3 millones de hectáreas de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz de 2016 dependerá de lo que pase en las próximas elecciones.

“Al otro gobierno le corresponden 2 (millones de hectáreas), porque ya le abrimos el camino difícil, para el otro Gobierno será más fácil. Pero entonces todo depende de las elecciones o se elige un despojador de tierras y podría decir muchos nombres, pero no puedo o se elige un distribuidor de tierras”, aseguró.

Finalmente, desde el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras, cuestionaron la falta de avance en la discusión del proyecto de Jurisdicción Agraria que se tramita en el Congreso de la República.

