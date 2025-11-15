Testigo del caso pensó que el rostro de Jaime E. Moreno era una máscara por el horror de las heridas

La juez sexta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá reveló que una mujer que fue testigo del crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo confundió su rostro con el de una máscara de disfraces, por el horror de las lesiones que terminaron causándole la muerte, en hechos ocurridos el pasado 31 de octubre.

Se trata de Emperatriz Carreño, quien narró ante la Fiscalía General de la Nación los instantes de angustia que padeció el estudiante de la Universidad de Los Andes mientras era golpeado brutalmente.

“Emperatriz dijo que le vio la cara y pensó que era una máscara”, dijo la juez.

Agregó: “Obviamente, sí podía imaginar que era una máscara; era la noche de Halloween”.

"Después del fuerte golpe de Ricardo Rafael González, la víctima —Jaime Esteban Moreno— no se volvió a levantar jamás", aseguró la juez sexta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. Agregó que el asesinato fue "el extremo máximo de la crueldad".

La juez además calificó de impresionantes las fotografías del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses al cadáver de la víctima.

“Fueron tan brutales los golpes que recibió que es comprensible que la testigo pensara que era una máscara”, afirmó.

Agregó que Jaime Esteban Moreno Jaramillo “botaba sangre por los ojos, por la boca, por la nariz”.