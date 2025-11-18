Cárcel para señalados de contaminar contenedores en el Puerto de Barranquilla. Foto: Colprensa( Thot )

Un juez de control de garantías decidió enviar a prisión a dos sujetos, señalados de contaminar contenedores con cocaína en el Puerto de Barranquilla.

Los hombres fueron presentados por parte de la Fiscalía General de la Nación, tras una investigación que determinó que los mismos, presuntamente harían parte de una red criminal que enviaba estupefacientes a otros países.

Según la indagación, los ahora procesados alteraban contenedores refrigerados para enviar cocaína a España y Países Bajos.

Dicha operación se realizaba en inmuebles por fuera del perímetro portuario, donde se adaptaban las caletas para ocultar las drogas.

Los señalados fueron identificados como Rafael José De La Cruz Álvarez, alias ‘Luxury’ y a Jaime Llerena Gutiérrez, alias ‘El Gordo’.

Estos se encargarían de las labores logísticas para el traslado y contaminación de los contenedores.

La Fiscalía les imputó el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, cargos que no fueron aceptados.

Por los hechos, a los sujetos se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Durante el operativo de captura, también fueron incautados unos 365 kilos de clorhidrato de cocaína, en dos procedimientos ejecutados en España y Países Bajos.

