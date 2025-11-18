“Quiero humanizar esta carrera”: la futbolista Vanessa Córdoba habló de su objetivo en el deporte
La futbolista y comunicadora social Vanessa Córdoba pasó por los micrófonos de Mujeres W para conversar acerca de su recorrido en el fútbol, los desafíos que tiene por ser mujer en el rubro y sus retos a futuro.
“Quiero humanizar esta carrera”: la arquera que está cambiando el fútbol femenino
32:28
Portera. Foto: Getty Images.
Vanessa Córdoba es una arquera profesional, comunicadora social y una voz sólida del país en todos los temas alrededor de la dignidad y la equidad para las mujeres en el deporte.
Córdoba tuvo una complicada juventud debido a sus múltiples obligaciones, pues aparte de varias mudanzas, pasó por 6 colegios, 2 universidades y su carrera futbolística que tiene el peso de su padre, el histórico portero Óscar Córdoba.
“Soy futbolista, sí, pero sobre todo quiero humanizar esta carrera”, aseguró.
La mujer también habló de su lesión en el hombro, la cual cree que le permitió tener un pensamiento más libre acerca de los retos de estar en un espacio que siempre ha sido hostil contra el que es vulnerable.
En la entrevista, Córdoba también reveló las desigualdades estructurales que tiene el fútbol femenino, cómo lo son los torneos cortos, contratos de muy poca duración, falta de garantías y una industria que no cree que hay potencial.
También explicó que el crecimiento del fútbol de mujeres exige una visión, una valentía desde cero y un marketing inteligente, que nada sea una replica de lo que hay en el futbol masculino.
Escuche la entrevista aquí:
