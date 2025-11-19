Ataque con explosivos a la Policía en Suárez, Cauca, dejó una mujer muerta y un menor herido

La acción violenta se registró contra la estación de Policía de Suárez, Cauca. Crédito: Suministrada.

La Alcaldía de Suárez, Cauca, confirmó que una ciudadana ecuatoriana murió y un menor resultó herido tras el ataque con explosivos lanzados con drones contra la estación de Policía de la localidad.

De acuerdo con las autoridades locales, se trató de tres artefactos explosivos que además de las afectaciones estructurales, dejaron a varias personas afectadas por aturdimiento y en crisis nerviosa.

También fue atacada la base militar de la vereda El Amparo con saldo de varios ciudadanos heridos que fueron remitidos al hospital local.

“Expresamos nuestra solidaridad con la familia de la víctima y nuestro acompañamiento a todas las personas lesionadas y afectadas” expresó en un comunicado la alcaldía que además rechazó el suceso considerado como un acto que vulnera la vida y la tranquilidad de la comunidad.

El mandatario de los sureños, César Cerón pidió respeto por el Derecho Internacional Humanitario y exigió dejar por fuera del conflicto armado a la población civil.

“Es urgente detener el derramamiento de sangre inocente que continúa golpeando a nuestro territorio”, aseveró Cerón.

Finalmente, el alcalde municipal exigió al Gobierno Nacional reforzar las acciones de seguridad e invitó a los grupos armados al margen de la ley retomar el camino del diálogo.

En esta zona del norte del Cauca delinque la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.