Siete uniformados y un civil heridos tras nuevo ataque de disidencias en el Cauca

El departamento del Cauca amaneció con una nueva jornada de violencia. Los hechos más graves tuvieron lugar en el municipio de Jambaló, donde las disidencias de las Farc atacaron a la Fuerza Pública con explosivos lanzados con drones y ráfagas de fusil.

Siete uniformados y un menor de edad resultaron heridos.

De acuerdo con información preliminar, un helicóptero de la Policía fue impactado dejando a uno de los tripulantes lesionado.

Varios de los explosivos cayeron cerca de las viviendas y de la estación de Policía. No hay electricidad en el territorio situación que impide la comunicación de la población.

La secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán informó que la Fuerza Pública desplegó un plan defensa, con refuerzos por aire y tierra para recuperar el orden público.

A pesar de que las autoridades señalaron que la situación fue controlada, la comunidad reportó, desde la zona, que las confrontaciones continúan y que los uniformados heridos no han sido evacuados.

Perafán resaltó que el poder destructivo de los grupos armados ilegales con el uso de drones sobrepasa la capacidad tecnológica de la Policía y el Ejército.

“Hemos solicitado al Gobierno nacional mayores capacidades y presencia sostenida”, explicó.

Por su parte, las comunidades indígenas denunciaron que las acciones de los actores ilegales han aumentado en varias zonas del Cauca y que se están trasladando a sectores rurales generando afectaciones a la población ancestral.

La escalada violenta habría sido anunciada por el máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Ivan Mordisco’ que en un video advirtió acciones en diferentes territorios.

También se registraron hostigamientos en los municipios de Padilla, Caloto, Silvia, Morales y Cajibío.

Le puede interesar: Gobierno tenía elementos para presumir que había menores: Defensoría por bombardeos a disidencias

Hay preocupación en la población caucana por las acciones delincuenciales en la vía Panamericana y en los territorios por parte de las disidencias no disminuyen.

En el municipio de Jambaló la tensión persiste.

Escuche W Radio en vivo aquí: