Cinco personas han sido secuestradas en la región del Catatumbo en las últimas 48 horas

En las últimas 48 horas, cinco personas han sido secuestradas en la región del Catatumbo. / Foto: Cortesía comunidad.

Catatumbo

Organizaciones sociales vuelven a alzar su voz en la región del Catatumbo, preocupados por el aumento descontrolado de secuestros que se está dando en esta zona del país.

“Efectivamente lo que viene sucediendo en la región del Catatumbo, como se ha podido evidenciar durante estos diez meses ha sido grave, pero en las últimas horas los hechos se han incrementado. Muestra de ello es que antier y ayer han habido cinco secuestros en la cabecera municipal del municipio de Tibú“, dijo Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

Las víctimas son una pareja, quienes se encontraban recibiendo un mercado que, desde el Programa de Alimentación Escolar, le entregarían a sus hijos; dos jóvenes que se dirigían a la vereda Orú 7 y un mototaxista.

Resaltó el líder social, que adicional a ello, se han presentado múltiples desplazamientos de familias campesinas, hacia el casco urbano de ese mismo municipio.

“La semana pasada se presentaron varios desplazamientos en el sector de Miramontes hacia la cabecera municipal de Tibú, esto a raíz de los enfrentamientos entre los dos actores armados, es decir, las disidencias de la FARC y el ELN, en este sector y que pone en riesgo a la población civil”.

Justamente, según los últimos datos entregados por las autoridades que conforman el PMU Catatumbo, hasta el 18 de noviembre del 2025, se habían presentado 85.079 desplazados de esta región de Norte de Santander y al menos 163 civiles han sido asesinados.