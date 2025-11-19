🔴 EN VIVO | Así avanzan las protestas HOY vía La Calera: minuto a minuto y razones

Este miércoles 19 de noviembre, los habitantes del municipio de La Calera llevan a cabo una nueva jornada de manifestaciones.Precisamente,<b> la Veeduría de Actualización Catastral de La Calera convocó a una protesta pacífica,</b> en rechazo a las afectaciones causadas por el nuevo proyecto que actualiza el catastro en esta parte del departamento de Cundinamarca.“Entendemos que podrán existir molestias frente a la manifestación, pero tenemos claro que esta problemática referente a la actualización catastral de La Calera es un daño que ahorita no vemos tan grande, <b>pero si no nos blindamos para poder exigir las garantías suficientes, más adelante ya nadie podrá salvarnos de la catástrofe”,</b> dice el comunicado de la Veeduría.<b>Puede leer:</b> <a href="https://www.wradio.com.co/2025/11/14/desde-cuando-cambia-el-pico-y-placa-para-vehiculos-matriculados-fuera-bogota-fecha-y-excepciones/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2025/11/14/desde-cuando-cambia-el-pico-y-placa-para-vehiculos-matriculados-fuera-bogota-fecha-y-excepciones/">¿Desde cuándo cambia el pico y placa para vehículos matriculados fuera Bogotá? Fecha y excepciones</a>Desde las 5 de la mañana los bloqueos están en tres puntos:Además, aseguraron que <b>“no habrá paso intermitente a lo largo de la jornada en ninguno de los puntos donde se aglomere la comunidad.</b> Solo se dispondrá el paso a vehículos de primeros auxilios, fuerza armada, camiones que abastezcan de alimentos al municipio y con citas medicas programadas con especialidades, cirugías o afines o personal de la salud”.Además, <b>no habrá paso de vehículos particulares, trasporte público, rutas, bicicletas o motos.</b>Por su parte, el alcalde del municipio, <b>Juan Carlos Hernández confirmó que los entes de control y las autoridades están enteradas sobre la situación</b>.Adicionalmente, afirmó que <b>se han entregado todas las garantías para que el proceso de actualización catastral </b>se haga con total transparencia.Para hablar sobre el tema, <b>Fabián Jiménez,</b> organizador de manifestación en La Calera, y<b> Juan Carlos Hernández, </b>alcalde del municipio, pasaron por los micrófonos de La W.Los manifestantes han advertido falta de garantías <b>por parte de la Alcaldía en la actualización catastral.</b>Por su parte, el alcalde Hernández destacó que coincide en la necesidad de llevar a cabo la actualización catastral, pero <i>“la información que estamos recaudando evidencia cómo tenemos muchos predios que se pagan como lotes cuando tienen construcción”.</i>Agregando que “tenemos diez mil predios que pagan menos de 300.000 pesos al año. <b>No nos interesa hacer las cosas mal ni desordenada”.</b>El manifestante, Fabián Jiménez, agregó que “en La Calera la inequidad es evidente. Ni siquiera al alcalde le están ofreciendo garantías de que la actualización catastral vaya a estar bien, necesitamos garantías que digan que si algo sale mal <b>podamos ejecutar el debido reclamo y que eso se pueda solucionar antes del primer cobro”.</b><a href="https://profile.google.com/cp/CgovbS8wZ21jaGp5" rel="" title="https://profile.google.com/cp/CgovbS8wZ21jaGp5"><i>Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo</i></a>