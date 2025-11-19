Lula regresó a Belém para las negociaciones finales de la COP30
Su avión “ya aterrizó” en la ciudad amazónica de Belém, indicó la presidencia.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, regresó este miércoles 19 de noviembre, a Belém para impulsar la recta final de las negociaciones climáticas de la COP30, indicó a la AFP la presidencia.
Lula, que abrió la conferencia de la ONU el pasado 10 de noviembre antes de regresar a Brasilia, participará este miércoles en las negociaciones finales para alcanzar un acuerdo contra el cambio climático.
