Lula regresó a Belém para las negociaciones finales de la COP30

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, regresó este miércoles 19 de noviembre, a Belém para impulsar la recta final de las negociaciones climáticas de la COP30, indicó a la AFP la presidencia.

Lula, que abrió la conferencia de la ONU el pasado 10 de noviembre antes de regresar a Brasilia, participará este miércoles en las negociaciones finales para alcanzar un acuerdo contra el cambio climático.

Su avión “ya aterrizó” en la ciudad amazónica de Belém, indicó la presidencia.

