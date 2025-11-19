“Aún estamos lejos” de un acuerdo en la COP30, dijo ministra de Transición Ecológica de Francia

La ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, estimó el miércoles que los países que participan en la COP30 en Belém todavía están “lejos” un acuerdo, aunque se dijo “más optimista” que la víspera.

“No, no habrá una decisión de la COP hoy. No veo cómo podría ocurrir. Sin embargo, hubo un poco de movimiento, sí. Pero aún estamos lejos de lograrlo. Porque para nosotros es un paquete global”, dijo la ministra a la AFP a la salida de una reunión de coordinación con sus homólogos europeos.

Lea también: Brasil propuso en un primer borrador triplicar los recursos para la adaptación climática

Brasil quiere su COP, la primera en celebrarse en la Amazonía, sea un éxito. Sus diplomáticos hacen trabajar a los negociadores día y noche con la esperanza -considerada optimista- de alcanzar un primer consenso este miércoles, cuando está prevista nuevamente la presencia de Lula.

“Estoy más optimista hoy de lo que estaba ayer”, expresó Barbut sobre la hipótesis de un acuerdo ambicioso.

Un borrador de compromiso presentado por la presidencia brasileña todavía sigue en discusiones.

El texto incluye opciones contradictorias sobre la responsabilidad financiera de los países desarrollados, la eliminación de los combustibles fósiles y las “medidas comerciales unilaterales”.

Le puede interesar: Los países ricos y los emergentes chocan en la COP30 por la financiación climática

Sobre aumentar los financiamientos de los países ricos hacia los más pobres para su adaptación, los europeos reiteraron el miércoles su rechazo categórico: “No contemplamos ningún aumento en la financiación para la adaptación”, dijo Darragh O’Brien, ministro irlandés de Medio Ambiente.

Escuche W Radio en vivo aquí: