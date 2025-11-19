Policía Nacional desmanteló la red ‘KAMBO’, que traficaba veneno de rana amazónica

Está acción coordinada que se extendió por Bogotá, Cali, Filandia (Quindío) y San Diego (Caldas), las autoridades materializaron las órdenes de captura contra los miembros de la red “KAMBO”.

Los operativos incluyeron dos diligencias de allanamiento y registro, y la incautación de cinco teléfonos celulares clave para el rastreo de la cadena criminal.

El modus operandi del grupo consistía en la extracción y procesamiento de la secreción, o péptidos, de la rana Phyllomedusa, especie que habita en la Selva Amazónica, principalmente en las zonas fronterizas entre Colombia, Perú y Brasil.

El producto final, conocido como veneno de Kambo, era moldeado en tablillas y distribuido, utilizando la red de aeropuertos, hacia destinos internacionales como Perú y México, donde se promovía para fines no regulados.