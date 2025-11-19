Policía Nacional desmanteló la red ‘KAMBO’, que traficaba veneno de rana amazónica
Está organización criminal se dedicaba al tráfico de veneno de rana amazónica, que movía más de 1.500 millones de pesos.
Está acción coordinada que se extendió por Bogotá, Cali, Filandia (Quindío) y San Diego (Caldas), las autoridades materializaron las órdenes de captura contra los miembros de la red “KAMBO”.
Los operativos incluyeron dos diligencias de allanamiento y registro, y la incautación de cinco teléfonos celulares clave para el rastreo de la cadena criminal.
El modus operandi del grupo consistía en la extracción y procesamiento de la secreción, o péptidos, de la rana Phyllomedusa, especie que habita en la Selva Amazónica, principalmente en las zonas fronterizas entre Colombia, Perú y Brasil.
El producto final, conocido como veneno de Kambo, era moldeado en tablillas y distribuido, utilizando la red de aeropuertos, hacia destinos internacionales como Perú y México, donde se promovía para fines no regulados.